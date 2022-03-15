Стан, положення, характер дій сил оборони України суттєвих змін не зазнали.

Упродовж дня противник активних наступальних дій не проводив, а зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, вербуванні найманців з інших країн.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 12:00 15 березня щодо російського вторгнення.

"Стан, положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Сили оборони України продовжують успішно протистояти окупантам. Протягом дня противник активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, вербуванні найманців з інших країн, вирішенні проблемних питань з логістичного забезпечення окупаційних військ, що діють на території України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що неодноразово надходила інформація щодо організації центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруських Гомелі і Бобруйську.

У Генштабі поінформували про ситуацію на різних напрямках протистояння ворогу. Так, на Волинському напрямку противник утримує угруповання на охороні українсько-білоруського державного кордону. При цьому, зберігається висока ймовірність провокацій, направлених на втягування білоруської сторони до складу окупаційних військ.

На Поліському напрямку противник здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ на напрямку Гута-Межигірська, Лютіж. Водночас окупанти не мали успіху у захопленні Макарова.

На Сіверському напрямку противник намагається наростити угруповання, організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів.

На Слобожанському напрямку головною метою противника лишається оточення міст Суми та Харків.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти не досягли успіхів в районі Лисичанська, зазнали втрат, відійшли. В районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурмові дії на західній і східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог активних дій не здійснює, намагається утримати раніше захоплені позиції.

Як повідомляв УНІАН, майже третина українців вважає, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій держави.