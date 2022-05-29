Воїни королівської бригади знищили російських окупантів з технікою та показали процес.

Воїни 24 омбр імені короля Данила розгромили військову техніку окупантів разом з особовим складом.

Відео з'явилося у Facebook бригади.

"Наші улюблені колискові відео для справжніх українців. Ніщо так не заспокоює перед сном, як мінус кілька воріженьків" - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як влучний постріл української "Стугни" вмить "підсмажив" важку техніку окупантів. На броні переміщувалися кілька окупантів. Втрати уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, у повністю зруйнованому Рубіжному на Луганщині українські захисники з 24 ОМБр імені короля Данила знищили російську БРДМ-2 - бойову розвідувально-дозорну машину.

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