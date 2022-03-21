Президент наголосив, що влада буде знову й знову намагатися доставити українцям найнеобхідніше.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада визволятиме водіїв та лікаря з гуманітарної колони на Харківщині, з якими зник зв'язок.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що протягом доби 20 березня працювали лише 4 гуманітарні коридори, якими евакуювали 7 тис. 295 людей.

Зеленський додав, що майже 4 тисячі маріупольців за день прибули до Запоріжжя.

Він додав, що завтра зранку влада готується направити в Маріуполь ще нові автобуси, щоб продовжити цю місію.

"Понад 3 тисячі людей врятували у Київській області. Але у Харківській області... Російські війська захопили нашу колону, наш гуманітарний вантаж для міста Вовчанська. Немає звʼязку зараз із шістьма людьми. П'ять водіїв і один лікар. Будемо їх визволяти. Будемо знову й знову намагатися доставити нашим людям найнеобхідніше", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про втрату зв’язку з гуманітарною колоною, яка прямувала у Вовчанськ.

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