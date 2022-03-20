Він припускає, що колона перебуває під контролем окупаційних військ.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про втрату зв’язку з гуманітарною колоною, яка прямувала у Вовчанськ.

Про це він написав у Telegram.

"Гуманітарна колона зі "швидких", автобусів та вантажівок прямувала у Вовчанськ. Як тільки вони виїхали на тимчасово непідконтрольну нам територію – зв’язок обірвався", – повідомив Синєгубов.

Він додав, що наразі місцева влада разом з Офісом президента та віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції окупованих територій Іриною Верещук намагаються встановити місцезнаходження колони.

"Імовірно, що колона перебуває під контролем окупаційних військ. Робимо все можливе, щоб повернути наших людей", – додав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Верещук зазначала, що за даними агентурної розвідки, за маршрутом погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху.

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