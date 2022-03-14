Міст вперше з'явився на супутникових знімках Maxar в четвер, 10 березня.

Українські військові запобігли спробі російської військової техніки перетнути річку Ірпінь по понтонному мосту біля Гостомеля.

Такі дані показують нові супутникові знімки від Maxar Technologies, повідомляє CNN.

Міст вперше з'явився на супутникових знімках Maxar в четвер, 10 березня. На додатковому фото, опублікованому 13 березня, видно зруйнований понтонний міст і стоїть поруч російська військова техніка.

Українські військові в Ірпені досі відображали просування Росії до української столиці. Оскільки головний міст через річку Ірпінь був зруйнований, щоб перешкодити наступу росіян, річка являє собою серйозну перешкоду для російських військових.

Понтонний міст розташовувався у відкритому полі приблизно за вісім кілометрів на північ від головного мосту через річку Ірпінь.

Це друге відоме місце, де росіяни побудували понтонний міст для руху транспортних засобів. Перед початком вторгнення Росія побудувала понтонний міст через річку Прип'ять в Чорнобильській зоні відчуження, а потім перекинула через нього десятки одиниць військової техніки.

Нагадаємо, раніше в Ірпені російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст поранений. Тепер журналістам в цілях безпеки заборонений в'їзд в місто.

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