Сьогодні в Ірпені російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще одного журналіста поранено.

Відсьогодні журналістам в цілях безпеки заборонено в'їзд в Ірпінь.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Відсьогодні ми забороняємо в'їзд журналістів в Ірпінь. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам", - заявив він.

Також Маркушин закликав не публікувати фото і місце розташування українських військовослужбовців і техніки.

"Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців - не публікуйте в соцмережах наших військовослужбовців, їх техніку або що б то не було, що б вказувало на їх розташування! Це дуже важливо!",- підкреслив він.

Війна проти України: