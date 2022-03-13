Українців просять не публікувати фото українських військовослужбовців та техніки / фото REUTERS
Відсьогодні журналістам в цілях безпеки заборонено в'їзд в Ірпінь.
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.
"Відсьогодні ми забороняємо в'їзд журналістів в Ірпінь. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам", - заявив він.
Також Маркушин закликав не публікувати фото і місце розташування українських військовослужбовців і техніки.
"Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців - не публікуйте в соцмережах наших військовослужбовців, їх техніку або що б то не було, що б вказувало на їх розташування! Це дуже важливо!",- підкреслив він.
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