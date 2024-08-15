Росія не визнала наземні бої в Бєлгороді, але губернатор там оголосив надзвичайний стан раніше цього тижня.

Україна зміцнила свій контроль над частинами Курської області Росії, які вона зайняла в 10-денному наступі, оголосивши в четвер про призначення військового командувача для управління цим районом, а також про нові бойові успіхи.

У місті Суми, недалеко від того місця, де українські війська здивували світ, увірвавшись у Росію, поранені солдати також описали операції на півдні Білгородської області, пише The Washington Post.

Зазначається, що це передбачає ще більший масштаб наступу, що змінює сприйняття за кордоном того, що Україна опинилася на програшній стороні конфлікту.

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На відміну від відносно легкого часу, який був в українських військ у Курську - включно з новинами про полон ще 100 російських солдатів - бої в Бєлгороді були запеклими.

Три солдати, включно з одним командиром, розповіли, як після місяців розгортання вздовж кордону їх відправили в Росію. Вони перетнули кордон на бронетехніці посеред білого дня чотири дні тому, сказав 24-річний "Хакер", кажучи за умови, що його називатимуть тільки на ім'я або позивний, відповідно до українських військових правил.

Коли вони готувалися перетнути кордон у Колотилівці, у тому самому місці, де раніше обмінювалися військовополоненими, він пригадав, що подумав про себе, що це був божевільний крок.

На відміну від швидкого просування через Курськ, війська в Бєлгороді, здавалося, були готові до їхнього прибуття. Район був укріплений протитанковими загородженнями "зуби дракона" і сильно замінований, і війська майже одразу зазнали інтенсивної атаки артилерії, безпілотників і авіаударів.

Українці просунулися вперед приблизно на десять кілометрів, сказали солдати, захопивши залишені позиції російських військ, але бої залишалися інтенсивними.

"Уся наша група була поранена в день нашого прибуття", - сказав "Хакер".

Він боявся, що його можуть вбити в Росії, "тому що ми не знали їхню територію".

"Ми працювали наосліп", - додав він. Росія не визнала наземні бої в Бєлгороді, але губернатор там оголосив надзвичайний стан раніше цього тижня.

Обстріли були настільки інтенсивними, що тим, хто вижив, довелося ховатися в російських окопах протягом декількох днів, поки вранці в четвер не прибула бронетехніка, щоб евакуювати їх для надання медичної допомоги.

Серед шести евакуйованих був командир Сергій, 48 років, чию праву ногу було важко поранено безпілотником більш ніж за день до цього. Він переніс операцію одразу після прибуття в Україну в четвер.

"Нас обстрілювали всі", - сказав він.

Ситуація в Курській області - деталі

Олександр Сирський оголосив у четвер про призначення військового коменданта Курської області "для підтримання правопорядку та забезпечення основних потреб населення".

СБУ також заявила, що ще 100 російських солдатів були захоплені під час операції, яку вона описала як "найбільше масове захоплення" ворожих солдатів за один раз, на тлі розмов про те, що їх обміняють на українських полонених.

Захоплені солдати були з 488-го гвардійського мотострілецького полку Росії та підрозділу "Ахмат", сказав чиновник, говорячи на умовах анонімності через делікатність теми.

Після початкового швидкого просування прогрес України в Курській області сповільнився, оскільки вона зіткнулася з більш жорстким опором. Супутникові знімки Maxar показують, що російські війська риють траншеї в спробі зупинити будь-яке можливе просування в напрямку Льгова, на захід від міста Курськ.

У четвер міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, цивільний економіст, призначений у травні за його здатність нарощувати військове виробництво і підвищувати ефективність, оголосив на нараді губернаторів регіонів про плани зі збільшення поставок військової техніки та робочої сили в Курську область.

У четвер було евакуйовано ще один район Курської області - Глушковський, де проживає 18 тисяч осіб, унаслідок чого загальна кількість евакуйованих сягнула близько 180 тисяч осіб.

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