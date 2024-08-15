В СБУ підтвердили взяття в полон 102 російських військових у Курській області.

Голова Служби Безпеки України Василь Малюк заявив, що наразі уповноважені особи думають про те, як обміняти українців на 102 російських військових, яких взяла в полон СБУ після жорстких боїв.

"Бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд. Нами проведена філігранна операція, в результаті якої 102 росіянина потрапили в полон. Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому", - заявив він.

Малюк зазначив, що наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні ними. Після того, як полонені нададуть вичерпні свідчення і з ними будуть проведені всі передбачені законом процедури, Україна зможе вести перемовини щодо їх обміну з РФ.

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"Повернення українських оборонців - це надпріоритне завдання, поставлене Верховним Головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу", - відзначив очільник СБУ.

За його словами, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, МВС, ЗСУ, ГУР, СЗР та омбудсмена.

Бої в Курській області - СБУ взяла в полон росіян

В Курській області спецпризначенці Служби безпеки України 14 серпня, взяли в полон 102 російських військових. Це наслідок спецоперації, яку провели воїни ЦСО "А" СБУ.

Захопивши в полон 102 росіян за раз, СБУ значно поповнила обмінний фонд і ще раз довела, що якісно працює не тільки проти агентів в тилу, але і на лінії фронту. Про це написав політолог Олексій Голобуцький.

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