Українська авіація також завдала нищівного удару по двох великих колонах російської техніки.

10 березня Україна уразила 10 російських військових літаків, а також українська авіація завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки окупантів.

Про це вночі 11 березня повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, за попередньою інформацією, Україна розбила цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та інше.

Щодо літаків зенітні ракетні війська Повітряних сил інформують про ураження чотирьох повітряних цілей: попередньо, трьох штурмовиків Су-25 окупантів, а також Су-34, який зрештою не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.

За інформацією авіації Повітряних сил, теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі - переважно літаки Су-25.

Є дані й від підрозділів Сухопутних військ, підтверджені фотоматеріалами: на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25, один із них - американським "Стінгером".

"Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформацію буде уточнено та оприлюднено на офіційних джерелах. А поки загинаємо пальці та додаємо потенційні авіаційні втрати окупантів до вчора оприлюдненої Повітряними силами інформації. Не забуваймо й про роботу авіаційних безпілотних комплексів "Байрактар ТБ-2", які сьогодні знищили ЗРК Бук М-1 та інші цілі", - зазначають у Командуванні.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на Генштаб ЗСУ, упродовж дня 10 березня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

У зв'язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу російські війська продовжують формувати резерв на території РФ.

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