Водночас глава держави зазначає, що міжнародні партнери ще можуть ухвалити рішення про надання Україні сучасної зброї.

Президент України Володимир Зеленський дорікає світовій спільноті, що Україна так і не отримала сучасних протиракетних систем і літаків.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Однак, Зеленський переконаний, що ще не пізно змінити це рішення.

"На жаль, Україна так і не отримала, поки що, достатньо сучасних західних протиракетних систем, не отримала літаків, не отримала того, що могли надати партнери. Могли і ще можуть. Кожна російська ракета, яка вдарила по нашим містам, і кожна бомба, яку скинули на наших людей, на наших дітей, - лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало це рішення. Рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського назвали суму, яку Україна витрачає за місяць воєнних дій.

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