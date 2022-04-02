На нараді у президента обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України.

За місяць воєнних дій українська держава витрачає приблизно $10 млрд.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, президент України Володимир Зеленський провів нараду з економічними блоками Офісу глави держави та Кабміну.

Учасники обговорили стан української економіки, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

За підрахунками Мінфіну, за місяць воєнних дій українська держава витрачає приблизно $10 млрд.

На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України.

У цьому ж контексті учасники наради торкнулися й питання перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.

"Також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після війни відбудова почнеться в усіх містах одночасно. За його словами, джерелами відновлення країни стануть арештовані активи РФ, іноземна допомога, фонд відбудови, над створенням якого Україна працює зокрема з G7, а також державний бюджет.

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