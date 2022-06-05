На анімованій карті показано, як українські сили оборони просунулися на півдні за останній тиждень.

Збройні сили України поступово відтісняють окупаційні війська Російської Федерації та звільнюють захоплений південь нашої країни.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook продемонстрували, як українські військові поступово просуваються у напрямку тимчасово окупованого Криму.

"Як ЗСУ просунулися на півдні за останній тиждень. Не дуже швидко, але крок за кроком – повертаємо рідну землю під контроль України!", – йдеться у дописі.

Як писав УНІАН, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2603 населених пункти.

Колишній командуючий сухопутними військами США в Європі Бен Годжес заявив, ситуація з військовою логістикою в Україні покращується з кожним днем, у той час, як в Росії повільно погіршується. Саме тому, на його думку, кульмінація бойових дій на Донбасі настане у серпні.

Нагадаємо, 1 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що підрозділи Сил оборони завдяки контрнаступальним дія досягли на Херсонщині часткового успіху. Він зазначив, що в області супротивник намагається утримувати зайняті рубежі, облаштовує другу і третю лінію оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: