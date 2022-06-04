Ситуація на Херсонщині зараз стримано оптимістична, зазначив голова облради.

Невеликі перемоги підрозділів Збройних сил України на Херсонщині дають надію, що невдовзі область буде звільнена від окупантів.

Про це голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ситуація на Херсонщині на сьогодні є стримано оптимістичною, тому що невеликі перемоги, які здійснюють сьогодні Збройні сили України на півночі та на Миколаївському напрямку, дають нам можливість сподіватися, що найближчим часом ми вже будемо звільнені і будемо у вільній Україні", - наголосив він.

За словами Самойленка, люди чинять опір з перших днів окупації, опір чиниться у різних формах, але це повне несприйняття окупантів.

Самойленко зазначив, що люди мають виїхати з області, а якщо не мають такої можливості, то повинні облаштувати для себе укриття, щоб вижити.

"Дуже сподіваюся, що вуличних боїв не буде - розташування міста (Херсона - Ред.) таке, що ворогу складно буде його утримувати. А загалом Херсонщина розташована на рівнині, тому ворогу нема де сховатися, попри три лінії оборони, дві лінії. Впевнений, що великих боїв не буде. Якщо наші ЗСУ наберуть обертів, то вони будуть їх гнати до кордону не тільки з Кримом, але до кордону з РФ", - сказав він.

Нагадаємо, 1 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що підрозділи Сил оборони завдяки контрнаступальним дія досягли на Херсонщині часткового успіху.

Він зазначив, що в області супротивник намагається утримувати зайняті рубежі, облаштовує другу і третю лінію оборони.

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