Однак ситуація в області дуже складна.

На Херсонщині є частковий успіх, якого вдалося досягти окремими контрнаступальними діями ЗСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що на Херсонщині противник зараз намагається утримувати зайняті рубежі.

"Зокрема, за нашою інформацією, він вже обладнує другу і третю лінію оборони. Є частковий успіх на Херсонщині, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступальними діями визначених підрозділів ЗСУ", - повідомив Мотузяник.

При цьому він зазначив, що ситуація непроста.

Речник нагадав, що окупанти відключили мобільний зв'язок на Херсонщині.

"Тому все дуже складно поки що", - сказав Мотузяник.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області російські окупанти відключили зв’язок та інтернет.

Відповідно до отриманої від компаній інформації, відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання, від’єднання кабелів тощо.

У Держспецзв’язку зазначають, що найближчим часом відновити зв’язок у області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

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