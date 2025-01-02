Понапивалися у новорічну ніч: бойовий дух солдатів з КНДР впав, - ГУР

Солдати армії Північної Кореї понапивалися у новорічну ніч, їхній бойовий дух впав.
Як зазначається у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram, 31 грудня та 1 січня росіяни продовжили залучати підрозділи армії Корейської Народно-Демократичної Республіки до ведення бойових дій у Курській області Росії.
Водночас, підкреслили в ГУР, північнокорейські підрозділи продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу.
"Для заміщення втрат і посилення позицій російські командири перекидають на передову нових військових армії КНДР - 31 грудня та 1 січня групи північнокорейських солдатів переміщували на позиції у районі н.п. Уланок, Фанасєєвка, Чєркасская Конопєлька Курської області", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зауважили, що командири нижчої ланки (відділення/взвод/рота) "брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії КНДР".
У ГУР додали, що "бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав". Водночас їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про "велике значення" участі армії КНДР у війні проти України.
"У новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Війська КНДР на війні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт Павло Нарожний висловив думку, що участь північнокорейських військових у війні на боці Росії дуже схожа на діяльність приватної військової компанії "Вагнер".
На його думку, "наступна хвиля" може бути більш навчена для роботи з дронами, протидії мінним полям, артилерії. Нарожний зауважив, що армія Північної Кореї налічує 1,5 млн особового складу, і ще декілька мільйонів у резервах.