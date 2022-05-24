До Кам’янки заїхало багато військовослужбовців рф та техніки з Маріуполя.

За повідомленням мешканців села Водяне Василівського району Запорізької області, російські військові завезли до села гумдопомогу - спиртні напої українського виробництва.

Про це йдеться у повідомленні речника Запорізької ОВА Івана Арєф'єва.

"За повідомленням мешканців села Водяне Василівського району, російські військові завезли до села бензин та гумдопомогу - спиртні напої українського виробництва. Окупанти у спілкуванні з місцевими вдаються до погроз знищити Водяне, коли будуть відходити, але при цьому не приховуються, що залишатися в Україні вони не збираються", - йдеться у повідомленні.

Також мешканці Приморська повідомляють, що сьогодні в бік Бердянська пройшла колона російських військових.

"До Кам’янки Пологівського району заїхало багато військовослужбовців рф та техніки з Маріуполя. У тому ж Приморську окупанти прийшли до пожежно-рятувальної частини міста та запропонували співробітникам працювати на них. За попередньою інформацією майже всі відмовилися та написали заяви про звільнення", - зазначено у повідомленні.

Росіяни намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей в Мелітополі.

"Так, з мелітопольців, які хочуть покинути місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тисяч гривень. Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору", - зазначає Арєф'єв.

При цьому вже кілька днів знову немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямок обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара.

"На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин окупанти рф не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є скупчена черга з понад 400 машин. З боку Запоріжжя чекають на проїзд машин, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запорізького краю. Транспорт також не пропускають російські військові. За повідомленнями у соцмережах, проїхати можна лише заплативши хабар, розмір якого від 20 000 до 40 000 гривень", - зазначив він.

Також служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом військовим РФ, які за вказівкою генерала Домбровського брали участь у захопленні Запорізької АЕС. Їх звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.

"Окупанти дали команду стріляти з броньованої важкої військової техніки - танків та бронетранспортерів - для силового захоплення споруд і об’єктів Запорізької атомної станції та міста Енергодар. У результаті злочинних дій загинули люди, зруйновано корпуси навчально-тренувального центру, перехідні естакади до реакторних відділень енергоблоків та інші технологічно важливі мережі та комунікації. Обстріли окупантів могли призвести до техногенної катастрофи", - підкреслив він.

Також, у Запоріжжі поліція затримала прихильника "руського миру", у якого правоохоронці вилучили автомат АКСу та кілька магазинів із набоями до нього, рації, набої різного калібру, а також заборонену в Україні радянську та комуністичну символіку. Чоловік відкрито підтримував повномасштабне вторгнення рф на територію України та дії окупантів.

Нагадаємо, на Миколаївщині знайшли цивільні авто з понівеченими та розстріляними тілами.

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