Російські війська продовжують використовувати тактику терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Ворог продовжує використовувати тактика терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях, триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.
Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні міста. Зокрема, супротивник завдавав ракетних ударів по Харкову, бив по обласному центру з артилерії, були жертви та постраждалі.
Пізніше українські війська відігнали окупантів від міста, і обстрілів стало менше.
23 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що наші воїни в Харківській області звільнили від ворога 24 населених пункти.
Водночас на Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.