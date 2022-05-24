Російські війська продовжують використовувати тактику терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог продовжує використовувати тактика терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях, триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні міста. Зокрема, супротивник завдавав ракетних ударів по Харкову, бив по обласному центру з артилерії, були жертви та постраждалі.

Пізніше українські війська відігнали окупантів від міста, і обстрілів стало менше.

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23 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що наші воїни в Харківській області звільнили від ворога 24 населених пункти.

Водночас на Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

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