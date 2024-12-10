Війська РФ з Сирії можуть опинитись в Україні: в ЦПД розкрили кількість

У відомстві зазначають, що значного впливу на загальну ситуацію ці сили не матимуть, враховуючи рівень втрат РФ.

Ситуація в Сирії змусила Росію екстрено виводити військовий континтент з баз на території країни. Ці сили можуть опинитися на фронті в Україні, але значно не вплинуть на загальну ситуацію, повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

За його словами, станом на літо 2024 року у Сирії перебувало близько 6000–7500 російських військових, включно з представниками приватних військових компанії.

"Відповідно, навіть у випадку перекидання всіх цих військових до РФ з подальшим відправленням на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях. Більше того, частина з цих вояків може бути перекинута в Африку", - зазначив Коваленко.

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Ситуація в Сирії - головні новини

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 грудня, командування сирійської армії повідомило офіцерів про падіння режиму президента Башара Асада. Згодом у Росії заявили, що Асад мирно залишив посаду президента і покинув Сирію.

Як зазначають аналітики ISW, після падіння режиму Асада Путін може втратити свої військові бази в Сирії, і це загрожує Кремлю серйозними наслідками. За оцінкою аналітиків, втрата російських баз у Сирії, імовірно, порушить російську логістику, а також її зусилля з поповнення запасів і ротацію Африканського корпусу. Особливо удару зазнають операції РФ і проектування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

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