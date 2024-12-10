Росія вже не здатна ефективно втручатися у внутрішні справи своїх союзників. Це стало ударом по репутації Москви як "захисника" авторитарних режимів.

Події в Сирії, включаючи втечу диктатора Башара Асада до Москви, стали яскравим підтвердженням ослаблення позицій Росії на міжнародній арені. Війна в Україні, разом із зусиллями Ізраїлю, зруйнувала здатність Кремля зберігати вплив на Близькому Сході, показавши, що ресурси Росії обмежені й недостатні для підтримання її геополітичних амбіцій, пише The Telegraph.

Росія: від гегемонії до ізоляції

Кремль розпочав сирійську кампанію у 2015 році, скориставшись нерішучістю Заходу та підтримуючи Асада жорстокими бомбардуваннями. Це тимчасово дало Росії новий вплив у регіоні та розширило її військову присутність. Проте вторгнення в Україну та жорстка відповідь Києва створили для Москви значні проблеми, обмеживши її ресурси й змусивши скорочувати підтримку інших "партнерів".

Минулого тижня, після чергових бомбардувань Алеппо, Башар Асад залишив Дамаск. Утеча сирійського лідера засвідчила, що Росія вже не здатна ефективно втручатися у внутрішні справи своїх союзників. Це стало ударом по репутації Москви як "захисника" авторитарних режимів.

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Як Україна вплинула на слабкість Кремля

Війна в Україні послабила військові й економічні можливості Росії. Битви на Донбасі й контрнаступ ЗСУ завдали значних втрат її армії. Це ускладнило Кремлю підтримку своєї імперії на інших фронтах, зокрема в Сирії. Російські стратегічні прорахунки підштовхнули її до ізоляції навіть у традиційно дружніх країнах.

Як зазначив президент США Джо Байден:

"Падіння Асада в Сирії є прямим результатом ударів, які Україна та Ізраїль завдали Росії".

Ця слабкість відкриває можливості для країн-сусідів Росії, таких як Грузія, Молдова чи Білорусь, які можуть посилити опір російському впливу.

Сирія як знак для інших

Відхід Асада підриває не тільки російські позиції на Близькому Сході, але й здатність Ірану контролювати регіон. Успіхи України надихають інших противників Кремля й демонструють, що російська армія має обмежені можливості вести тривалі війни на кількох фронтах. Це також сигнал для країн Заходу, що підтримка України здатна створити довгострокові зміни у глобальній безпеці.

"Ніхто насправді не знає, куди стрибне складна коаліція сирійських повстанців. Але, безсумнівно, настав час кинути виклик поразці Байдена щодо України та антиукраїнському шуму з боку декого у таборі Трампа. Не думайте, що Україна має програти", - пише видання.

Втрати Росії в Україні — не тільки матеріальні, але й політичні. Економіка країни потерпає від санкцій, а внутрішня нестабільність зростає. Путін втрачає підтримку навіть серед своїх союзників, таких як Китай, який дедалі обережніше ставиться до авантюр Кремля.

Розгром Росії в Сирії та її труднощі в Україні демонструють обмеженість ресурсів Кремля. Захід має скористатися цією можливістю, щоб посилити підтримку України й створити нову архітектуру безпеки, де агресія Росії стане неможливою. Час показав, що витривалість Путіна не є нескінченною, і його поразки можуть мати далекосяжні наслідки для всього світу.

Ситуація в Сирії - головні новини

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 грудня, командування сирійської армії повідомило офіцерів про падіння режиму президента Башара Асада. Згодом у Росії заявили, що Асад мирно залишив посаду президента і покинув Сирію.

Як зазначають аналітики ISW, після падіння режиму Асада Путін може втратити свої військові бази в Сирії, і це загрожує Кремлю серйозними наслідками. За оцінкою аналітиків, втрата російських баз у Сирії, імовірно, порушить російську логістику, а також її зусилля з поповнення запасів і ротацію Африканського корпусу. Особливо удару зазнають операції РФ і проектування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

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