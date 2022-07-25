Українські військові застосовують дрони-камікадзе, які вибірково і точково можуть уражати цілі, щоб не зашкодити будівлям або об'єктам.

Російські окупанти ховаються на Запорізькій АЕС, але для обстрілів з "Градів" і "Ураганів" виїжджають за її територію.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Радіо НВ.

"Не будемо лякати. Вони б'ють не з території атомної станції, а виїжджають за неї і б'ють біля, у безпосередній близькості", - зазначив Жданов.

За його словами російські війська застосовують або "Гради" із боєприпасами "Торнадо" дальністю стрільби до 40 км, або РСЗВ "Ураган", після чого повертаються на територію АЕС.

"І тому ми застосовуємо там найбільш високоточну зброю - дрони-камікадзе, які вибірково і точково можуть уражати цілі, щоб не зашкодити будівлям або об'єктам навколо вогневої позиції", - сказав Жданов.

Експерт додав, що єдиною проблемою для українських військ є встигнути спіймати російські війська "на вогневій позиції, коли вони висуваються для завдання ударів".

"Для атомної станції поки що загрози не існує: ми не стріляємо по російських військах, які ховаються на території АЕС, російські війська не ведуть вогонь з території АЕС", - запевнив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, із 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

За даними "Енергоатома", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу та використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

Зокрема, російські окупанти затягнули до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку. Арсенал розмістили зовсім поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора.

Тим часом підрозділи Збройних сил України завдали ювелірного удару по позиціях російських військ біля Запорізької АЕС. "Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град". За наявними даними, в результаті атаки було знищено 3 рашистів, 12 травмовані", - повідомили в ГУР Міноборони.

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