Там може перебувати до 15 тис. російських окупантів.

Російське угруповання на правому березі Дніпра може опинитись в оточенні ЗСУ. За різними даними, там може перебувати від 10 до 15 тис. російських окупантів.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів полковник запасу, який пройшов через полон в 2014 році Роман Світан.

Експерт зазначив, що в оточенні може перебувати до 15 тис. російських окупантів.

"Це багато, але без боєкомплекту, ремонту машин і резерву - це угруповання приречене", - сказав полковник запасу.

Нагадаємо, у британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня у Херсонській області українська авіація завдала вогневого ураження по скупченню живої сили і техніки окупантів. Зокрема, за словами речника командування "Південь" Владислава Назарова, в той день на світанку винищувачі ЗСУ разом із парою гелікоптерів завдали вогневого ураження по позиціях окупантів у районі селищ Велика Олександрівка й Ольгине.

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