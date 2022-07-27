По об'єкту залізничної інфраструктури поцілили дві ракети.

Збройні сили України вдарили не тільки по автомобільному Антонівському мосту, але й по залізничному, який розташований поруч.

Про це російським пропагандистам заявив очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

За словами колаборанта, основної ціллю ЗСУ був саме Антонівський міст. Завдяки вдалим ударами міст вивели з ладу.

Однак була ще одна ціль - залізничний Антонівський міст. У нього поцілили дві українські ракети. Міст розташовано приблизно на відстані 5 кілометрів від автомобільного.

Удари по Антонівському мосту

Нагадаємо, що вночі в окупованому Херсоні прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося про успішну атаку ЗСУ по Антонівському мосту. Пізніше філігранні удари по мосту підтвердили в ЗСУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.

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