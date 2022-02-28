У ВМС заявили, що російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України "забула".

Українські військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре" — сказано у повідомленні.

У ВМС заявили, що російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України "забула", "поховала" своїх підлеглих.

"При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острову", — сказано у повідомленні.

У ВМС додали, що окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острову: маяк, вишки, антени тощо. Відповідно зв’язок із Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися із особовим складом та дізнатися про його долю були марними, а постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями.

Бій за острів Зміїний

24 лютого влада повідомила, що російські війська захопили український острів Зміїний в Чорному морі, в результаті чого загинуло 13 прикордонників. До острова підійшло два російських військових кораблі, крейсер "Москва" та патрульний корвет "Василий Быков", та запропонували бійцям Ізмаїльского прикордонного загону, що були розміщені на острові, здатися. Вони відмовилися.

Згідно з записом радіодіалогу між ними, українські прикордонники отримали повідомлення: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?".

Українці відповіли: "Русский корабль, иди нах*й".

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