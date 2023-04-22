Остаточні втрати ворога уточнюються.

Військово-Морські Сили Збройних сил України за добу знищили 14 окупантів, танк та сховище з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 14 окупантів, танк та сховище з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.

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Війна в Україні: новини

Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно склали 185 тисяч 730 чоловік особового складу. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, за добу українські захисники знищили ще 680 російських загарбників.

За добу українські захисники відбили 53 атаки російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, протягом доби ворог завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Наразі ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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