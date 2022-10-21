Стан постраждалих – середній та легкий, загрози життю немає.

Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова поранено 3 людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей отримали поранення", - зазначив він. Відео дня

За словами голови ОВА, стан постраждалих – середній та легкий, загрози життю немає.

Синєгубов закликав місцевих жителів не ігнорувати сигнали тривоги.

Вибухи у Харкові 21 жовтня - що відомо

Вранці сьогодні, 21 жовтня, у Харкові прогриміла серія вибухів. За даними міського голови Ігоря Терехова, ворог влучив в одне з місцевих підприємств, зафіксовані руйнування. Внаслідок цього було поранено 6 людей.

Згодом ворог здійснив повторний обстріл Київського району міста.

Деокупація Харківщини

На сьогодні ЗСУ звільнили вже 544 населених пунктів, ще 32 пункти перебувають під контролем російської армії.

Понад п’ять місяців близько 150 тис. українців жили перебували в окупації.

Попри це зберігається загроза нового наступу агресора. Харків постійно під обстрілами окупантів через близькість до зони активних бойових дій.

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