Відомо, що окупанти завдавали удари зі сторони Херсона.

Внаслідок денного обстрілу російськими окупантами Миколаєва з боку Херсону поранено не менше 10 людей, зокрема, 14-річний хлопець. Також відомо, що є загиблі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Вже понад 10 поранених тільки в одному місці після обстрілу вдень, є загиблі, бригади ще працюють. Уточнена інформація буде до 16:00. Уважно стежу за судами за коригувальниками – написав Кім.

Миколаїв "закривають" на вихідні

Від сьогодні місто йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня.

Як пояснив Кім, це означатиме, що діятимуть усі ті правила, які й містить комендантська година, тобто заборонено перебування людей у вказаний проміжок часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Раніше УНІАН писав, що голова Миколаївської ОВО Віталій Кім пообіцяв платити по 100 доларів тим, хто надаватиме інформацію про навідників окупантів. Офіційно вже затримано чотирьох коригувальників ворожого вогню.

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