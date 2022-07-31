Вдалося ліквідувати щонайменше сімох загарбників.

Воїни Сил спеціальних операцій "Азов" показали "полювання" на окупантів, які притаїлися в одній з лісосмуг.

Ролик з'явився у Telegram ССО АЗОВ.

На кадрах видно, що окупантів зафіксували аеророзвідники ССО. Українська "пташка" допомога скоректувати вогонь артилерії. В результаті влучних пострілів ліквідовано сім окупантів.

"Сім "двухсотих" – тіло одного попало в кадр, інші розмазані по лісосмузі. Робота аеророзвідки ССО АЗОВ та артилерії", - йдетться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські окупанти замаскувалися в кущах на одному з напрямків, але від українських пташок не сховатися. Бійці СБУ допомогли їм "остаточно злитися з ландшафтом".

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