Російські окупанти замаскувалися в кущах на одному з напрямків, але від українських пташок не сховатися.

Про це повідомляє СБУ.

"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у службі, лише за кілька днів спецпризначенці знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів.

Крім того, минулого тижня ЦСО "А" СБУ у співпраці з ЗСУ "відмінусували" два російських СУ-25.

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Як повідомляв УНІАН, штурмова авіація Повітряних сил ЗСУ добряче "віддячила" окупантам. На кількох стратегічних напрямках завдано потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є в наявності.

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