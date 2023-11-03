Володимир Возний загинув у бою сьогодні на Запоріжжі.

На Запоріжжі у бою проти російських загарбників загинув колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП Володимир Возний. Про це повідомив голова Кам’янець-Подільської райради Михайло Сімашкевич.

"Сьогодні, близько 10.00 у бойовому зіткненні на Запорізькому напрямку в результаті бомбового удару загинув полковник Возний Володимир Миколайович. Ще пару тижнів тому бачилися, спілкувалися, чаювали. Веселий хлопець, добряк, надійний друг, вправний та сміливий воїн", – йдеться у повідомленні.

На момент загибелі Володимиру було 45 років.

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Що відомо про Володимира Возного

За даними відкритих джерел відомо, що Володимир Возний народився у грудні 1978 року на території Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

На військовій службі – з 2000 року. Зокрема служив у лавах 128-ї окремої механізованої дивізії на Закарпатті, з 2003 року – у 50-му окремому інженерно-саперному батальйоні на Хмельниччині. В 2014 році брав участь в обороні України в зоні АТО. З липня 2015 року працював на посаді військового комісара у місті Кам'янець-Подільський.

У березні 2022 року був підвищений до начальника Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У серпні 2023 року Володимир Возний – на тлі низки скандалів із корупцією в системі ТЦК – був звільнений з посади разом із усіма іншими обласними "воєнкомами" за наказом президента.

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