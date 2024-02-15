Його справжність підтвердили в ГУР.

У мережі опублікували відео бойового виходу голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова зі спецназом.

Зйомку ведуть в місці, що нагадує двір приватного будинку. Буданов каже іншим військовослужбовцям: "Коли всі підуть, вони захочуть зайти сюди. Це зона ризику". Поки він підписує прапор України, на тлі чути звуки вибухів.

Один з присутніх припускає, що вони чують роботу протиповітряної оборони. Однак глава розвідки відповідає: "Ні, це не ППО, це я вам зі знанням справи можу сказати". Після цього відео обривається.

Liga.net пише, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив їм справжність відео. Він відмовився розкрити деталі.

Бойові виходи Буданова: що відомо

Як відомо, Буданов обіймає посаду начальником Головного управління розвідки Міноборони України з серпня 2020 року.

Минулого літа він розповів, що в 2016 році брав участь у спецоперації української розвідки в тимчасово окупованому Криму - тоді українським бійцям довелося проплисти 8 км.

Восени Буданов зазначив, що іноді його особиста участь у бойових виходах обов'язкова, оскільки це допомагає підбадьорити військовослужбовців.

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