У Нікополі пошкоджено близько десятка приватних будинків та багатоповерхівка, обійшлося без жертв.

Вночі окупанти двічі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з важкої артилерії.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни не припиняють терору наших мирних міст і сіл. Вночі під російським вогнем вкотре опинився Нікопольський район. Його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Обірвало і кілька ліній електропередач - їх уже полагодили", - розповів він.

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Резніченко також повідомив, що в інших районах області ніч минула з сиренами, проте обійшлося без ворожих атак.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Дніпропетровщині ЗСУ збили російську "пташку"-шпигуна.

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