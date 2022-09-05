Вночі окупанти двічі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з важкої артилерії.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Росіяни не припиняють терору наших мирних міст і сіл. Вночі під російським вогнем вкотре опинився Нікопольський район. Його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Обірвало і кілька ліній електропередач - їх уже полагодили", - розповів він.
Резніченко також повідомив, що в інших районах області ніч минула з сиренами, проте обійшлося без ворожих атак.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Дніпропетровщині ЗСУ збили російську "пташку"-шпигуна.