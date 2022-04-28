Уповільнилося просування окупантів на запорізькому напрямку, а задум противника щодо оточення наших військ в зоні ООС та просування на північ Херсонської області у напрямку Кривого Рогу зривають українські війська.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворог щодня втрачає щонайменше роту особового складу.

Про це він заявив під час брифінгу.

За словами Арестовича, найбільші зусилля ворог зосереджує зараз на ізюмському напрямку, на "Азовсталі" і на херсонсько-криворізькому, херсонсько-миколаївському напрямках. "Це основні напрямки, на яких вони концентрують війська. Продовжує атакувати і штурмувати наші позиції, бити артилерією та авіацією, але, попри непросту ситуацію з точки зору військового мистецтва і з точки зору навантаження, яке отримують наші війська, а там дійсно ситуація потребує всієї мужності, яка є..., наші війська продовжують проводити вдалу оборонну операцію", - зазначив він.

Радник керівника ОП наголосив, що ворог також зосереджує свої зусилля на інформаційно-психологічному впливі на українців.

"Закидуючи в мережі, у тому числі й гарною українською мовою, повідомлення про те, що (українські війська - УНІАН) розгромлені, знищені, відступили і т.д. Менше слухайте їх, більше слухайте офіційні повідомлення Генштабу, Міноборони та інших офіційних установ, зокрема, Офісу президента", - порадив він.

Як зауважив Арестович, щонайменше роту противник втрачає протягом доби, а іноді й більше.

"Уповільнилося його просування на запорізькому напрямку, а задум противника щодо оточення наших військ в зоні ООС та просування на північ Херсонської області у напрямку Кривого Рогу зривають наші війська, завдаючи потужного удару по їхнім угрупованням, складам з боєприпасами, командним пунктам", - сказав він.

Радник керівника ОП додав, що сьогодні у Мелітополі чомусь "зламався" дуже важливий залізничний міст, який забезпечував постачання російського угруповання й під Маріуполем, й на запорізькому напрямку.

"Тобто наші сили працюють по всій території України, забезпечуючи надійну оборону...", - підкреслив він.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, втрати російських загарбницьких військ в Україні вже зросли до 22,8 тисячі осіб.

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