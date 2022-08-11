Також наші воїни відігнали окупантів поблизу Яковлівки, в районі Вершини та Дачі тривають бої.

Ворог зазнав втрат та відступив неподалік Бахмутського, Зайцевого та Яковлівки. В районах населених пунктів Вершина та Дача все ще продовжуються бої з окупантами.

Про це на своїй сторінці на Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ із танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини і Зайцевого. Завдав авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого.

"Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив", — повідомили у Генштабі.

В районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії тривають.

Нагадаємо, битви з противником також йдуть поблизу Мар’їнки та Пісків. Їх результати прес-центр Генштабу ЗСУ, швидше за все, повідомить у наступному зведенні з фронту.

Війна Російської Федерації проти України

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