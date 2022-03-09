Основні зусилля окупанти зосереджують на оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова та виході на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

Ворог знизив темп наступальної операції та застосовує переважно ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил Україні у повідомленні щодо російського вторгнення станом на 24:00 8 березня.

"Протягом доби противник знизив темп наступальної операції, застосовуючи, переважно, ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на: оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова; створенні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною Російської Федерації; виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, окупанти розглядають питання організації ефективного забезпечення власних військ пальним за рахунок використання наявної стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів.

Також ворог планує створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території України з можливістю їх під’єднання до центрального нафтопродуктопроводу та здійснення перекачування пального з території Білорусі.

Зазначається, що під час ведення бойових дій на території України окупанти продовжують нести значні втрати.

Так, 14 окрема бригада спецпризначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється), а батальйонна тактична група (БТГр) 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ через втрату боєздатності.

На Поліському напрямку противник продовжує утримувати зайняті раніше рубежі та захоплені населені пункти, зокрема Бородянка, Копилів, Буча, Демидів.

На напрямку з населеного пункту Димер активних дій з боку окупантів не спостерігалося, а в районі населеного пункту Прип'ять силами до двох БТГр ворог займає оборону.

На напрямку з населеного пункту Бабинці силами до п’яти БТГр ворог вів наступальні дії, однак був зупинений та перейшов до оборони в районі Бучі.

В районі населеного пункту Бузова силами до 4-х БТГр зі складу 36 загальновійськової армії (по дві БТГр зі складу 5-ї окремої танкової бригади та 37-ї окремої мотострілецької бригади), попри понесені численні втрати, російські війська просунулися в район н.п. Ясногородка.

На Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб заволодіти містом Чернігів.

З району н.п. Глухів силами до п’яти БТГр зі складу 90 танкової дивізії та 4-х БТГр зі складу 2-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу намагався вклинитись в оборону оперативного угруповання військ ЗС України, однак був зупинений.

Також для забезпечення наступу в напрямку н.п. Козелець окупант намагається навести та утримувати понтонно-мостову переправу.

На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб блокувати Харків з півночі, але, не має значного успіху, одночасно наносить ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі з метою залякування цивільного населення.

На Харківщині триває бій за Ізюм. Противник наводить понтонно-мостові переправи через р. Сіверський Донець та Берека.

На Донецькому напрямку противник продовжує наступальні дії у напрямках Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської обл. Провівши невдалий наступ у районі Троїцьке, ворог намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити місто Маріуполь.

На Таврійському та Південному напрямках противник силами до сімнадцяти БТГр утримує населені пункти Херсон, Енергодар, Василівка, здійснює перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Силами трьох БТГр взято під контроль н.п. Пологи.

За даними Генштабу, з Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

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