Зруйновано сім одноповерхових будинків, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Росія атакувала з повітря Житомирщину. У Малині внаслідок авіаудару по приватних будинках загинуло троє дорослих та двоє дітей.

Про це у Telegram повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Окупанти зруйнували будинки, загинули люди. ДСНС вже має інформацію про те, що під час авіаудару померли маленькі діти.

"О 20:50 в м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло п'ять осіб, з них двоє дітей (2021 р.н.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи наразі продовжуються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Житомирі окупанти знищили гуртожиток та завод "Ізоват" ракетним ударом.

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