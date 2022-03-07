Поставки боєприпасів та зброї - це делікатний момент, зазначив очільник Міноборони.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що є суттєвий прогрес у постачанні зброї до України.

Про це міністр оборони написав у Facebook за підсумками минулих одинадцяти діб героїчного спротиву.

"Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів - це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес", - наголосив міністр.

Крім іншого, за його словами, за останні три дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тис. шоломів та бронежилетів.

"Ми "перехоплюємо" у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне - щоб було зручно бити ворога", - додав міністр.

"Ми працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів. Але впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні сили", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська РФ вдерлися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в українській державі воєнного стану.

Супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, не раз було атаковано Київ, Харків та Маріуполь.

За даними Пентагона, Росія вже задіяла 95% сил та засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення.

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