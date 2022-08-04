Одна ракета супротивника поцілила поблизу автомобільної траси в районі села Вільноандріївка.

Внаслідок обстрілу російськими загарбниками Запоріжжя одного чоловіка поранено.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

Сьогодні вночі ворог завдав низки ракетних ударів по Запорізькій області.

У цьому зв'язку зазначається, що одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в районі села Вільноандріївка. Постраждалих немає.

"Ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру - зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. Зараз перебуває в задовільному стані", - йдеться у повідомленні.

Також близько четвертої години ночі окупант завдав удару по складах агрофірмі в Тернуватській громаді. Постраждалих немає.

Крім того, в 02:10 було обстріляне село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище.

Раніше стало відомо, що 4 серпня близько 3.30 ранку під час повітряної тривоги загарбники вдарили по околицях одного з районів Запоріжжя.

У місті зафіксували два "прильоти". У результаті ворожої атаки зазнали руйнувань багатоповерхівка та декілька приватних будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: