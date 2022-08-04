На щастя, у результаті ворожого обстрілу жертв немає.

Ворог атакував Запоріжжя, зафіксовано два "прильоти".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Cьогодні, близько 3.30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицях одного з районів міста. Зафіксовано два "прильоти". Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків. На щастя, серед людей жертв немає", - повідомив він.

Він також закликав містян не ігнорувати сповіщення про повітряну небезпеку та обов'язково йти до безпечних місць.

Нагадаємо, 13 липня в Запоріжжі було зафіксовано два прильоти крилатих ракет окупантів. Російські загарбники поцілили в одне з підприємств, були значні руйнування, виникла пожежа. За попередніми даними, у результаті ворожої атаки поранення отримали сім осіб.

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