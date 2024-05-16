На певних ділянках фронту на півночі Харківщини просування ворога зупинено.

Підрозділи Сил оборони проводять прочісування міської забудови Вовчанська, не даючи можливості окупантам закріпитися.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону сказав, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється.

"Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупантів, які зайшли на Харківщину, ми знищуємо всіма засобами. Просування ворога в певних ділянках і в певних населених пунктах зупинено. Однак противник все ж таки намагається забезпечити собі сприятливі умови задля подальшого просування, щоб зайняти більш вигідні позиції на місцевості", - повідомив Волошин.

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За його словами, Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля, щоб не допустити ворожого просування в глибину нашої оборони. Також роблять все для того, щоб зірвати виконання противником завдань щодо встановлення повного контролю над північною частиною Харківської області.

Він додав, що українські підрозділи за допомогою засобів розвідки, БПЛА здійснюють виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артзасобів та завдають вогневе ураження з метою не допустити накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.

"Підрозділи Сил оборони проводять прочісування міської забудови", - сказав він. При цьому додав, що все робиться для того, щоб не дати окупантам закріпитися на тих чи інших напрямках у північній частині Харківської області.

За його словами, ворог знаходиться під простійним вогневим контролем артилерії, підрозділів БПЛА.

Волошин зазначає, що на півночі Харківщини російські окупанти відкрили новий фронт, щоб відтягнути українські сили і засоби з інших напрямків.

Ситуація на Харківщині - останні дані

Як повідомляв УНІАН, аналітики ISW вважають, що російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області. Ворог планує створити так звану "буферну зону", а не просуватися вглиб регіону.

Як повідомляє ISW, темпи російського наступу продовжують знижуватися після того, як окупанти захопили райони, які, за словами українських офіційних осіб, були менш захищеними.

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