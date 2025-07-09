Звільнені позиції зайняли українські оборонці.

Бійці 3 штурмової бригади провели операцію з атаки та зачистки ворожих позицій, використовуючи лише дрони. Про це повідомили на Telegram-сторінці бригади.

"Без піхоти і без втрат. Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію - бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів", - розповіли в бригаді.

Там зазначили, що Сили оборони України атакували російські фортифікації, використовуючи FPV дрони та наземні роботизовані комплекси. Після знищення бліндажа, коли до нього наближався ще один дрон, росіяни заявили про бажання здатися в полон.

"Окупантів, які вціліли, "пташками" вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом - взяли в полон. Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами", - додали в бригаді.

Дрони в Україні: що треба знати

В грудні 2024 року Forbes вже повідомляв, що бійці однієї з бригад Національної гвардії провели операцію для штурму російських позицій, використовуючи лише наземні та повітряні безпілотники.

Журналісти зазначали, що в операції брали участь дрони для спостереження й мінування, наземні вибухові роботи та озброєні наземні роботи. Така технологія дозволила українським військовим розчистити російські траншеї. Водночас, додавало тоді видання, основною проблемою залишається утримання позицій після успішного штурму на тлі нестачі піхоти в України.

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