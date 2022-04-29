Прикордонники проявляють героїзм при відбитті збройної агресії Росії.

Група прикордонників разом з побратимами з Сил оборони прийняли нерівний бій з російськими окупантами на Донбасі.

Як повідомляють у прес-службі Держприкордонслужби, під час битви українському прикордонникові вдалося врятувати побратимів від загибелі.

"Днями в одному з населених пунктів Донеччини ворог переважними силами, за підтримки танку та броньованих машин, пішов у наступ. Група прикордонників разом із побратимами з Сил оборони прийняли нерівний бій. Прикордонник помітив ворожу гранату, яка прилетіла на їхню позицію. Не роздумуючи ні секунди, наш герой викинув гранату подалі. Своїм сміливим вчинком прикордонник врятував побратимів від загибелі", - розповіли у відомстві.

Як писав УНІАН, з 28 лютого закриті всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю і на придністровському сегменті українсько-молдавського кордону.

28 квітня російські окупанти обстріляли українську територію біля пункту пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області.

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