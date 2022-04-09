Піротехніки очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети.

На Чернігівщині російські війська облаштували штаб у Вознесенській церкві, що є пам'яткою архітектури.

Про це повідомляє ДСНС.

"Чернігівщина. Села Ягідне та Лукашівка. Наші піротехніки, після перебування тут росіян, очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети. Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб", - зазначили рятувальники.

Храм дуже постраждав від окупації та бойових дій. Куполи та хрести культової споруди понівечені, всередині все розгромлено та закидано сміттям, видно наслідки пожежі.

Також у ДСНС розповіли про страшні знахідки на звільнених територіях. В околицях Ягідного та Лукашівки, а також безпосередньо в самих селах знаходять тіла людей. За словами селян, це їхні земляки, яких розстріляли рашисти.

Раніше у Мінкульті розповіли про знищення окупантами об'єктів культурної спадщини України. Значна кількість руйнувань пов'язана із застосуванням ракетної зброї, бомбардувальників та важкої артилерії. Переважно страждають пам'ятки архітектури, в які влучають ракети або їх уламки, або снаряди, і власне, вибухові хвилі.

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