Створення техніки організував фонд Притули на пожертви громадян.

Фонд Притули передав ЗСУ перші два багатофункціональні човни Trident українського виробництва. До створення та проектування техніки було залучено шість українських компаній.

Відео з Trident опублікували на офіційному YouTube-каналі фонду. Засновник організації Сергій Притула розповів про характеристики човнів в окремому пості на Facebook. Він написав: "8 метровий човен, з 400-сильними двигунами, здатний перевозити до 12 осіб десанту зі швидкістю понад 44 морських вузлів. Плюс буде встановлено на кожному по 2 кулемети Browning. Інтегровано навігаційні системи, радіо-зв'язок, ехолот"..

За словами Притули Trident — це повністю українське виробництво. Човни виготовлялися на одному з суднобудівних підприємств країни. А в цілому до проектування, розробки та виготовлення техніки були залучені шість компаній.

Відео дня

Проєкт профінансували громадяни завдяки своїм пожертвам. Загальна вартість виробництва склала 10 093 256 гривень. Притула подякував усім, хто допоміг втілити створення Trident в реальність.

Військова допомога ЗСУ: остання інформація

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про додаткові поставки танків Abrams і бойових машин піхоти Bradley від США Україні. Офіційна Варшава домовилася про збільшення кількості техніки, яку відправлять для ЗСУ.

Канада 11 квітня повідомила, що надасть Україні 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів.

Німеччина 10 квітня відправила новий пакет військової допомоги для ВСУ. До нього увійшли броньована інженерна машина DACHS і 8 вантажівок Zetros.

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