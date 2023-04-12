Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що залишається чекати кроку від Вашингтона.

США передадуть Україні додаткове озброєння. Йдеться про постачання танків Abrams та бойових машин піхоти Bradley.

"Американці забезпечать додаткові поставки озброєння в Україну. Ми говорили, в тому числі про БМП Bradley, танках Abrams. Ми, як поляки, зробили те, що повинні були зробити. Решта лежить на американській стороні", - цитує прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького TBH24.

При цьому він зазначив, що українці купують у Польщі зброю на кошти, які отримали від міжнародних інституцій, в першу чергу від ЄС.

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"Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР - УНІАН), Rak (самохідні міномети - УНІН), Krab (САУ - УНІАН), Piorun (ПЗРК - УНІАН) і багато інших видів зброї", - підсумував Моравецький.

Військова допомога від США - останні новини

20 березня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон надасть Києву новий пакет військової допомоги на загальну суму в 350 мільйонів доларів.

Згідно з оприлюдненою Пентагоном інформацією, пакет включає боєприпаси для наданих США HIMARS (калібру 155 мм), високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), а також боєприпаси калібру 25 мм.

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