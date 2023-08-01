Зокрема, українські воїни поцілили у п'ять зенітно-ракетних комплексів супротивника, зазначили у Генштабі.

Втрати ворога за добу зросли - українські артилеристи й ракетники упродовж доби уразили багато техніки російських загарбників, а також п'ять районів зосередження особового складу супротивників.

Крім того, наші воїни уразили склад боєприпасів загарбників і дві станції радіоелектронної боротьби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у вівторок, 1 серпня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять зенітно-ракетних комплексів противника, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях", - зазначається у повідомленні.

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Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед на сході нашої держави й отримують гідну відсіч та зазнають величезних втрат. Українські воїни рухаються вперед на півдні нашої держави та на Бахмутському напрямку, вже звільнено чимало нашої землі та низку населених пунктів, зокрема, Старомайорське (Донецька область).

Супротивник на українській землі втратив дуже багато живої сили та техніки. Загальні втрати ворога на 31 липня 2023 року становлять 246 190 окупантів. Крім того, ліквідовано 460 засобів протиповітряної оборони росіян.

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