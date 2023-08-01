Представник Великобританії назвав втрати агресора, виступаючи в Радбезі ООН.

За підрахунками Великобританії, втрати російської армії у війні проти України складають понад 200 тисяч осіб убитими та пораненими. Про це заявив політичний координатор Великобританії Фергус Екерслі на засіданні Ради безпеки ООН.

Він зазначив, що спроби Кремля перекласти на Україну відповідальність за розв'язану війну нагадують психічне відхилення, описане Зігмундом Фрейдом.

"У цій війні є лише один агресор. Ми всі бачили, як сотні тисяч російських військ вторглися в цю суверенну країну, незаконно та неспровоковано. (...) Росія посилає на смерть тисячі своїх юнаків. За підрахунками, в Україні загинули або отримали поранення понад 200 тисяч російських військових", – заявив Екерслі.

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Британський дипломат відзначив, що Кремль тероризує не тільки український народ, але й паралельно завдає страждань власному населенню та мільйонам людей у всьому світі, коли блокує експорт українського зерна.

"Єдиний шлях до сталого миру в Україні для президента Путіна полягає в тому, щоб припинити своє незаконне вторгнення, вивести свої війська і тим самим продемонструвати, що він готовий брати участь в мирних умовах, які поважають Статут ООН", – заявив Екерслі.

Російські втрати в Україні

За даними українського Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу армії агресора склали вже понад 246 тисяч осіб. В офіційних повідомленнях Генштабу зазвичай використовується термін "ліквідовано", що сприймається саме як "убиті". Про кількість поранених росіян украинскькі військові не повідомляють.

Крім того, за час повномасштабної фази війни агресор втратив понад 4200 танків, майже 8200 бойових бронемашин, понад 4800 одиниць артилерії та багато іншої техніки.

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