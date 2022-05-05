Мотострілецька бригада РФ чекає на переміщення на свою територію, дізналися в Генштабі української армії.

В Україні військові з 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Росії зазнали значних втрат і відмовилися надалі брати участь у війні.

Російських мотострілків відвели у район відновлення поблизу кордону України з РФ, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил нашої країни у Facebook.

За його даними, окупанти чекають на переміщення до Росії.

"Підрозділи бойовиків "2-го армійського корпусу" (так звана "ЛНР" - Ред.) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які знаходяться в населеному пункті Сватівського району Луганської області укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів мають низький морально-психологічного стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Львові, Херсоні, Одесі, Маріуполі та Миколаєві.

Пізніше стало відомо, що супротивник на частині сходу України пішов у наступ.

Захисники української держави давали окупантам гідну відсіч. У Генштабі ВСУ повідомили, що станом на 4 квітня в країні вже знищено 24 500 супротивників.

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