Понад шість тижнів ЗСУ продовжують захищати нашу країну та знищувати окупантів.

У Генштабі озвучили свіжі втрати російських загарбників з моменту повномасштабного вторгнення. Українські бійці перетворили на добриво близько 19 тис. військових РФ.

Актуальні дані станом на 8 квітня опубліковано на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Втрати ворога у техніці:

танків ‒ 700 одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 1891 од.,

артилерійських систем – 333 од.,

реактивних систем залпового вогню – 108 од.,

засоби ППО – 55 од.,

літаків – 150 од.,

гелікоптерів – 135 од.,

автомобільної техніки – 1361 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 76 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 од.,

спеціальна техніка – 25 од. та пускові установки ОТРК/ТРК – 4 од.

Востаннє російське міністерство наводило дані про свої втрати у війні проти України 25 березня, і тоді йшлося про нібито 1351 загиблих та 3825 поранених військових.

Втім, днями прес-секретар Путін вперше з початку повномасштабного вторгнення визнав, що Росія зазнає значних втрат в Україні. Водночас він виправдав відведення військ в Київській і Чернігівській областях (як відомо, проведене з метою перегрупування) не значними втратами Росії в цих регіонах, а "доброю волею".

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