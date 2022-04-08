У Генштабі озвучили свіжі втрати російських загарбників з моменту повномасштабного вторгнення. Українські бійці перетворили на добриво близько 19 тис. військових РФ.
Актуальні дані станом на 8 квітня опубліковано на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Втрати ворога у техніці:
- танків ‒ 700 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од.,
- артилерійських систем – 333 од.,
- реактивних систем залпового вогню – 108 од.,
- засоби ППО – 55 од.,
- літаків – 150 од.,
- гелікоптерів – 135 од.,
- автомобільної техніки – 1361 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 од.,
- спеціальна техніка – 25 од. та пускові установки ОТРК/ТРК – 4 од.
Востаннє російське міністерство наводило дані про свої втрати у війні проти України 25 березня, і тоді йшлося про нібито 1351 загиблих та 3825 поранених військових.
Втім, днями прес-секретар Путін вперше з початку повномасштабного вторгнення визнав, що Росія зазнає значних втрат в Україні. Водночас він виправдав відведення військ в Київській і Чернігівській областях (як відомо, проведене з метою перегрупування) не значними втратами Росії в цих регіонах, а "доброю волею".