"Буратіно" веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

Українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, Сухопутні війська ЗС України та Територіальна оборона ЗС України передали черговий привіт російським окупантам від українського народу. Зокрема, знищено і важку вогнеметну систему "Буратіно", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. ТОС-1 "Буратіно" (рос. ТОС-1 "Буратино", тяжёлая огнемётная система) — російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

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