РФ за три місяці втратила 100 тисяч солдатів, але цього мало для перемоги України, - Forbes

Росія поступово втрачає можливість здійснювати масштабні наступальні операції через нестачу добре підготовлених військ.

Протягом трьох місяців Росія втратила 100 000 військових убитими або тяжко пораненими, але цього може бути недостатньо для досягнення перемоги України, пише Forbes.

В грудні 2023 року Міністерство оборони Естонії вважало, що Україні буде під силу змінити хід війни, якщо вона знищить або поранить 100 000 російських солдатів у 2024 році. Проте за минулий рік українські війська фактично знищили або покалічили близько 200 000 російських військовослужбовців - удвічі більше за прогноз естонців.

Втрати Росії в 2025 році зросли ще більше. За словами генерала Олександра Сирського, головнокомандувача ЗСУ, лише за перші 10 тижнів цього року Росія втратила ще 100 000 військових.

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Однак, наразі зарано стверджувати, чи можуть ці величезні втрати вдарити по готовності Росії до продовження війни, як передбачало естонське міністерство. Великі втрати України також можуть вплинути на загальну ситуацію.

За оцінками естонських експертів, щоб Україна перемогла Росію, їй потрібно знищити більше добре навчених військових, ніж може замінити російська система військової підготовки, що призведе до поступового колапсу Росії. Як пояснили в Міноборони Естонії, "російська система навчання може бути піддана тиску та зруйнована шляхом постійного та посиленого виснаження російських підрозділів в Україні, змушуючи новомобілізований персонал передчасно відправлятися на театр бойових дій".

Тренувальні бази Росії можуть готувати близько 130 000 нових військових кожні шість місяців, тож українські командири повинні прагнути знищити або поранити 50 000 росіян за той самий період, щоб зруйнувати російську систему підготовки. Якщо українські війська досягнуть цього результату, це може змусити Росію замінювати втрачених солдатів менш підготовленими, що в результаті погіршить якість російських військ.

З точки зору позитивних новин для України, за оптимістичними оцінками, за 2022 та 2023 роки українські війська знищили або поранили 315 000 російських солдатів, що становить 172 000 втрат на рік. Однак, з огляду на швидкість втрат, в 2024 році ця цифра значно зросла, досягнувши 210 000 постійних втрат — включаючи загиблих, тяжко поранених або дезертирів.

Незважаючи на ці великі втрати, російська армія все ще не розпалася. Це може бути наслідком того, що Росія розгорнула свої найкращі війська для успішної операції на сході України. Однак, можливо, це також вказує на те, що Росія поступово втрачає можливість здійснювати масштабні наступальні операції через нестачу добре підготовлених військ, як передбачали аналітики в Естонії.

І все ж, деякі експерти вказують, що виснаження обох армій може призвести до "глухого кута", коли обидві сторони втомлюються від постійних боїв, і жодна з них не може вчинити вирішальний удар. Це може бути вигідно Росії, оскільки, за словами аналітиків Frontelligence Insight, "у Росії є набагато більша мобілізаційна база, а її система вербування краща". В Україні ж існує проблема з мобілізацією, що може створити певний дисбаланс.

Для того, щоб продовжити успішно витискати російську армію, Україні потрібно було б збільшити рівень підтримки з боку союзників, щоб мати можливість виснажити Росію більш ефективно. Однак, як вказали аналітики, така підтримка, яка може змінити хід війни, навряд чи прийде від Сполучених Штатів, оскільки їхня політика, зокрема за президентства Дональда Трампа, схиляється до зближення з Росією.

Єдина реалістична перспектива — це Європа, але, попри заяви провідних європейських держав щодо збільшення допомоги Україні, ці розмови не дають достатнього результату в реальному бойовому контексті.

Війна в Україні - останні новини

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що жоден український підрозділ на Курщині не потрапив в оточення. За його словами, українські війська "продовжують оборонні дії, контролюючи значну ворожу територію".

Також у DeepState зробили заяву щодо ситуації в Торецьку. Аналітики зазначили, що російська армія продовжує тиснути на українських військових та провела ротацію і завела туди нові підрозділи.

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